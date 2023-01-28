صحة الدقهلية: تحرير 197 محضرا متنوعا وغلق 71 منشأة دون ترخيص

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملاتها الانضباطية خلال الأسبوع الماضى، على جميع المنافذ واماكن تداول الأغذية، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وضمان جودة الأغذية المقدمة للمستهلك.

تأتى تلك الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار الرقابة لمنع الاحتكار وضبط المخالفين.

وشنت الإدارة حملاتها التفتيشية على عدد 215 منشأة تبين وجود 61 دون ترخيص وعدد 10 منشآت تستوجب الغلق الفورى بسبب وجود مخالفات وخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 197 محضرا وسحب 113 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما جرى إعدام 1084 كيلو من أغذية متنوعة و294 لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.