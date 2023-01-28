محافظ المنوفية: تحرير 153 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، حيث تم اليوم السبت تحرير (153) محضر تموينى بنطاق المحافظة خلال الحملات اليومية التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، تنوع بين (44) محضر مخالفات مخابز، نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات ،و ( 109) محضر مخالفات أسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى وسلع مجهولة المصدر بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحملات أسفرت عن ضبط (700) كجم أرز حر، (500) كجم لحوم مجمدة، (400) كجم مكرونة جميعهم مجهولة المصدر، مشيراً أنه تم تحرير محضرين جنح ضد مسئولى محلان لتجارة السلع الغذائية أحدهم بناحية كفر داود بالسادات، والآخر بناحية شارع السلخانة بمنوف لحيازتهم كمية قدرها (700) كجم أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر جنح ببركة السبع ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة لحيازته كمية قدرها (500) كجم لحوم مجمدة مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من السعر الرسمي ، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمنوف لحيازته كمية قدرها (400) كجم مكرونة مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .