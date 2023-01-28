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سماء الأقصر تشهد تحليق أكثر من 1200 سائح على متن 60 رحلة بالون طائر.. صور

السبت، 28 يناير 2023 09:46 ص
سماء الأقصر تشهد تحليق أكثر من 1200 سائح على متن 60 رحلة بالون طائر.. صور عمال البالون خلال هبوط الرحلات فى البر الغربي
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق أكثر من 60 رحلة بالون طائر فجراً أقلت على متنها أكثر من 1200 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتى نهر النيل من السماء.

ومن جانبه يقول أحمد الطيب رئيس اتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف رئيس إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يعمل البالون الطائر فى الأقصر طوال العام ولكن فى فصل الشتاء يزداد الإقبال على الرحلات، حيث يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي، حيث أنه تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

الهواء الساخن ودفعه بالبالون لتجهيزه للتحليق بالسماء
الهواء الساخن ودفعه بالبالون لتجهيزه للتحليق بالسماء

 

تجهيز البالونات فى أرض مطار البر الغربي
تجهيز البالونات فى أرض مطار البر الغربي

 

تحليق رحلات البالون بسماء الأقصر
تحليق رحلات البالون بسماء الأقصر

 

رحلات البالون الطائر خلال التحليق بالسماء
رحلات البالون الطائر خلال التحليق بالسماء

 

عمال البالون خلال هبوط الرحلات فى البر الغربي
عمال البالون خلال هبوط الرحلات فى البر الغربي

 

 

 


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