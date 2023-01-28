"حماية المستهلك" بالأقصر يطلق حملات توعية لأصحاب المنشآت التجارية.. صور

وقام مسئولى جهاز حماية المستهلك بمحافظة بالأقصر، بحملات لتوعية أصحاب المنشآت التجارية للعمل على ضبط الأسواق، حيث شملت الحملة توعية التجار بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، وتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع والإعلان عن الأسعار الشاملة وإصدار الفواتير القانونية للمستهلك، وذلك بناءاً على تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إدارة حماية المستهلك على مدار الفترة الماضية فى فحص 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية، كما تم تلقى 969 شكوى تموينية بالمديرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه فى قطاع تحقيق الشكاوى الواردة للمديرية، قامت المديرية بإستقبال عدد 969 شكوى من المواطنين بشأن وجود مشاكل ببطاقاتهم التموينية، كما تم تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بالمديرية، حيث قامت الإدارة بفحص إجمالي عدد 150 شكوى مقدمة من المواطنين والجهات المعنية في مجال الغش التجاري وخدمات ما بعد البيع، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وبما يحقق صالح المواطنين.

أما عن الخدمات على مدار الفترة الماضية بقطاع التموين، فقد أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، أنه تم تنفيذ الأوكازيون الصيفي والشتوي لتخفيض أسعار الملابس والأحذية والسجاد والموكيت، حيث تم اشتراك 150 محل ومعرض لعرض تلك المنتجات بأسعار تقل عن مثيلتها بحوالي من 15 لـ30%، مما أدى إلى توفير تلك المنتجات بأسعار ملائمة للمواطنين وكافة طوائف وطبقات المواطنين بالمحافظة.



جانب من مراجعة المحلات التجارية بالأقصر



حماية المستهلك بالأقصر يطلق حملات توعية لأصحاب المنشآت التجارية



حملات توعية لأصحاب المنشآت التجارية بالأقصر