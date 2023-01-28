سرقوا 26 طن حديد.. اعترافات مثيرة لتشكيل عصابى فى التجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 4 متهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء في التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمون اعترفوا أمام النيابة العامة، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة 26 طن حديد، وقاموا ببيعها مقابل مبلغ 650 ألف جنيه، مستغلين سهو الحراسة في الموقع الذي يعد تحت الإنشاء.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في جرائم السرقات بكافة أشكالها، فقد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات عدد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها، كان أبرزها الآتى:

ضبط (4 أشخاص- مقيمون بالقاهرة) لقيامهم بسرقة كمية من حديد التسليح بلغت 26 طنا من موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات – يعمل بها أحد المتهمين "أمن إدارى" – كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأقروا بتصريفهم الحديد المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "حسن النية" (صاحب مخزن- مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ 650 ألف جنيه.

وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية متحصلات بيع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

كما أرشدوا عن عميلهم المشار إليه وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعُثر بداخله على الحديد المستولى عليه.