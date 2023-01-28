زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة إندونيسيا

كتب محمد جمال

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، بحسب "روسيا اليوم".

ووقع مركز الزلزال على بعد 29 كم شمال شرقي مدينة توبيلو، حيث يعيش 10 آلاف شخص، وكان مركزها على عمق 145 كم.

ولم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.