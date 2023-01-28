زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب قبالة إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة سواحل إندونيسيا، بحسب "روسيا اليوم".
ووقع مركز الزلزال على بعد 29 كم شمال شرقي مدينة توبيلو، حيث يعيش 10 آلاف شخص، وكان مركزها على عمق 145 كم.
ولم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار.
يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، الأحد الماضى، وأفاد موقع "ديتيك نيوز" الإندونيسي بأن مركز الزلزال كان في بلدة ميلونجوان بإقليم سولاوسي الشمالية.
ولم تصدر هيئة الأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية الوطنية الإندونيسية أى تحذيرات خاصة باحتمالات حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
كما لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.
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