واسند الجنرال مايك مينيهان، الذي يترأس لقيادة النقل الجوي، حجته إلى أنه بالنظر إلى حدوث الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في تايوان والولايات المتحدة، فقد يتشتت تركيز واشنطن مانحا الرئيس الصيني شي جين بينج فرصة لمهاجمة تايوان -وفق ما نقلته صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية.



وأضاف: "آمل أن أكون مخطئا. أخبرني حدسي أننا سنقاتل فى عام 2025".



وكرئيس لقيادة النقل الجوى، يشرف الجنرال مينيهان على ما يقرب من 50000 من أفراد الخدمة المسؤولين عن النقل الجوي والتزود بالوقود.



جاء تصريحات الجنرال في مذكرة موجهة إلى مرؤوسيه من قادة الأجنحة الجوية وغيرهم من قادة العمليات في القوات الجوية حيث قال لمن هم تحت إمرته أن يبدأوا في بناء "فريق مناورات قوة مشتركة محصن ومتكامل ومرن جاهز للقتال والفوز داخل الجزيرة الرئيسية (الصين)"



كما يشجع الجنرال قواته على قبول المخاطر في التدريب قائلا: "إذا كنت مرتاحًا في أسلوبك في التدريب، فأنت لا تخاطر بما يكفي".



وتعد هذه المذكرة داخلية من الجنرال مينيهان موجهة إلى فرق القيادة التابعة له. وجاء أمره بناء على الجهود التأسيسية التي بذلتها قيادة النقل الجوي العام الماضي لتجهيز القوات الجوية للتنقل للصراع المستقبلي، في حالة فشل الردع.



وأقر البنتاجون بأن الصين تشكل "تهديدًا سريعًا" للجيش الأمريكي، لكن المذكرة تنقل إحساسًا غير عادي بالإلحاح.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترف وزير الدفاع لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع المسؤولين اليابانيين بأن الصين قد انخرطت في "سلوك استفزازي للغاية" لكنه قلل من أهمية المخاوف من أن غزو الصين لتايوان كان وشيكًا.



وقال مسؤول بوزارة الدفاع لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية إن الآراء الواردة في مذكرة الجنرال مينيهان "لا تمثل وجهة نظر الوزارة بشأن الصين".