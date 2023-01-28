جامعة المنصورة تكرم فريقا طلابيا لنشرهم بحثا علميا تطبيقيا فى مجلة دولية

فريق المحافظات

كرمت كلية العلوم ب جامعة المنصورة ، فريقا طلابيا بحثيا مكونا من 3 طلاب بالمستوى الرابع تخصص برنامج البتروكيماويات، وذلك لنشرهم بحث علمى تطبيقى فى مجلة دولية Q2 بمعامل تأثير 3.2 بعنوان ( استخدام الكربون المنشط المحضر من قشر الارز عن طريق التنشيط الكيمائي باستخدام كلوريد الزنك لتقليل مطلوبيه الاكسجين الكيمائيه (Chemical Oxygen demand,COD) .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة العيان عميد الكلية، الدكتور احمد المحمودى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايهاب عبد اللطيف وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسن عتمان الاستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء، وتحت اشراف الدكتورة أميرة لبيب مدير برنامج البتروكيماويات، والدكتورة هبه محمد عباس نائب مدير البرنامج، واشراف مشترك مع الدكتور وائل ابراهيم مرتضى - أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بمركز امراض الكلى والمسالك البولية و الدكتور اسلام عبد الغفار - مدرس الكيمياء العضوية ومنسق جودة البرنامج.

وأثنى الدكتور أسامة العيان عميد الكلية بمجهودات الطلبة فى خدمة البحث العلمى واعرب عن خالص الشكر والتقدير للمشرفين على البحث من اعضاء هيئة التدريس ودعمهم لجميع الطلبة لما قدموه من اتقان واخلاص فى البحث مما اتيح لهم الفرصة بالنشر فى مجلة دولية Q2.

وتم تكريم الطلبة الثلاثة المشاركين فى البحث وهم :-

الطالب رائد أحمد محمد _مستوي رابع بتروكيماويات

الطالب أمير عبد الحميد عبد المنعم _مستوي رابع بتروكيماويات

الطالبة مروه محمد عوض _مستوي رابع بتروكيماويات