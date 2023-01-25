جامعة المنصورة الجديدة تختتم امتحانات الفصل الدراسى الأول

اختتمت جامعة المنصورة الجديدة، فاعليات امتحانات الدور الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .

وتابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، حيث تفقد عمداء ومديري البرامج العلمية لجان الاختبارات في اليوم الختامي لإختبارات الفصل الدراسي الاول لطلاب الفرقة الاولى والثانية لكليات الطب ،طب الاسنان ،الصيدلة والهندسة ،علوم وهندسةالحاسب ،العلوم، الاعمال، المعاملات القانونية الدولية

وأثنى "الخولي" على حسن سير الامتحانات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات، واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعي بصفة عامة.

وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من اعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني، وخص بالشكر الجهاز الإداري بجامعة المنصورة الجديدة، لما بذلوه من جهد ملموس من قبل بدء الدراسة بالجامعة وإلى الآن.