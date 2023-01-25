اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 03:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنصورة الجديدة تختتم امتحانات الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:46 م
جامعة المنصورة الجديدة تختتم امتحانات الفصل الدراسى الأول جانب من الإمتحانات
الدقهلية: محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت جامعة المنصورة الجديدة، فاعليات امتحانات الدور الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .
 
وتابع الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، حيث تفقد عمداء ومديري البرامج العلمية لجان الاختبارات في اليوم الختامي لإختبارات الفصل الدراسي الاول لطلاب الفرقة الاولى والثانية لكليات الطب ،طب الاسنان ،الصيدلة والهندسة ،علوم وهندسةالحاسب ،العلوم، الاعمال، المعاملات القانونية الدولية 
 
وأثنى "الخولي" على حسن سير الامتحانات حتى نهايتها والتنظيم الكامل بين جميع الكليات، واتباع جميع الإجراءات داخل اللجان وداخل الحرم الجامعي بصفة عامة. 
 
وقدم رئيس الجامعة الشكر لعمداء الكليات وجميع القائمين على أعمال الامتحانات من اعمال الكنترولات والتصحيح الإلكتروني، وخص بالشكر الجهاز الإداري بجامعة المنصورة الجديدة، لما بذلوه من جهد ملموس من قبل بدء الدراسة بالجامعة وإلى الآن.
 
 
 

اثناء تادية طلاب جامعه المنصورة الجديده امتحانات الفصل الدراسي الأول
اثناء تادية طلاب جامعه المنصورة الجديده امتحانات الفصل الدراسي الأول

الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الاول
الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الاول

امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة المنصورة الجديدة
امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة المنصورة الجديدة

امتحانات الفصل الدراسي الاول
امتحانات الفصل الدراسي الاول

تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الاول
تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الاول

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

 

 


جامعة المنصورة الجديدة

امتحانات الفصل الدراسي الاول

الانتهاء من الفصل الدراسي

عمداء الكليات

الحرم الجامعي

سير الامتحانات

تصحيح الامتحانات

الكنترول

نتيجه الامتحانات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة