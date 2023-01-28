تناول وجبة الإفطار الساعة 11 صباحاً لإطالة عمرك 20 عاماً

كتبت أمل علام

كشف موقع "ديلى إكسبريس" أن عدم تناول وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا يمكن أن يضيف 20 عامًا على عمرك، لأن الحد من تناول الطعام لمدة 8 ساعات يساعد فى زيادة طول العمر.

توضح الدكتورة جوليا جونز، عالمة الأعصاب ومؤلفة كتاب F-Bomb Longevity Made Easy ، فوائد عدم تناول وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا، فى حين أن طول العمر يمكن أن يكون هدفًا صعب التحقيق، فإن التغييرات "السهلة" فى نمط الحياة يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً، بدء يومك بوجبة الإفطار فى الساعة 11 صباحًا يعزز طول العمر، موضحة أنه يمكن أن يساعد بروتوكول الأكل هذا على تقليل مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب .

وأضافت الدكتورة جوليا جونز، أن عدم تناول وجبة الإفطار حتى الساعة 11 صباحًا هو تعديل بسيط يمكن أن يضيف 20 عامًا إلى حياتك .

وأوضحت الدكتورة جونز، "فقط لمنح نظامنا قسطًا من الراحة، لذا حاول أن تترك 16 ساعة بين عشية وضحاها، صائمًا، ثم تناول الطعام فى غضون 8 ساعات، وتظهر الكثير من الأبحاث الآن أننا نأكل كثيرًا جدًا، ومن الواضح أننا نأكل الأطعمة الخاطئة، لكننا نأكل كثيرًا.

وأشارت إلى أنه لمنح راحة لجهازك الهضمي، والسماح للمسارات الخلوية والعمليات الأخرى، يمكن أن يساعد فى إعادة ضبط هذه الخلايا.

ويعرف نظام الأكل هذا الذى وصفه الطبيب أيضًا بالصيام المتقطع، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع فى تقليل مخاطر إصابتك بمشكلات صحية مختلفة.

وقال الموقع، إن "إنقاص الوزن وممارسة النشاط البدني يساعدان فى تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل مرض السكرى، وتوقف التنفس أثناء النوم، وبعض أنواع السرطان بالنسبة لهذه الأمراض، يبدو أن الصيام المتقطع مفيداً مثل أى نوع آخر من الأنظمة الغذائية التى تقلل إجمالى السعرات الحرارية."

علاوة على ذلك، يبدو أن هذا النهج الغذائى أكثر فائدة من الأنظمة الغذائية الأخرى لتقليل الالتهاب، فى حين أن هناك العديد من الأساليب المختلفة لهذا النظام الغذائي الشهير، فإن تناول الطعام في غضون 8 ساعات يصف "الصيام اليومي المقيَّد بالوقت"

وتوضح مجلة مايو كلينيكMayo Clinic أنه يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعى خلال هذا الوقت كل يوم.

وأضاف الموقع، أن الصيام المتقطع ليس العادة الوحيدة التي يمكن أن تضيف سنوات إلى عمرك، وأوضح الطبيب أن تناول 30 نباتًا مختلفًا كل أسبوع يمكن أن يساعد أيضًا.

وأكدت الدكتورة جونز، يمكنك خلط المكسرات على الزبادى، لأنه يحتوى على بكتيريا حيث يمكنك تناول 4 أو 5 أنواع مختلفة من البذور أو المكسرات على الزبادى.

وسواء قررت تناول الإفطار فى الساعة 11 صباحًا أو تخطي مباشرة لتناول الغداء، فهذا يعود إليك، علاوة على ذلك، أضافت الطبيبة أن اعتماد هذه التعديلات يمكن أن يبدأ فى إحداث فرق "فى غضون أسبوع".