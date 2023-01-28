"تعليم الإسكندرية": أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية للتيرم الأول تجرى على قدم وساق

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة عملية تقدير الدرجات لطلاب الشهادة الإعدادية .

وكان مدير المديرية قد أصدر تعليمات مشدّدة لموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل ولجان التقدير بمراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة جزئيات الأسئلة والتأكيد على تفقيط درجة الطالب وحظر استخدام الهواتف المحمولة والالتزام بكافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة داخل لجان التقدير ، وشدَّد في تعليماته للجان النظام والمراقبة الالتزام ومراجعة أوراق الإجابة وكذلك جمع الجزئيات ومضاهاتها بمرآة ورقة الإجابة والدقة في رصد الدرجات بنوعيه الورقي والإلكتروني ومراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التقدير .

وفي سياق متصل، أشاد "أبوزيد"، بالدور المتميز لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمرافق العامة والأحياء ومتابعة مديري عموم الإدارات لسير الامتحانات ، وكذلك غرف العمليات بالإدارات والمديرية وجميع القائمين على العملية الامتحانية مُثمنًا قيمة العمل بروح الفريق.