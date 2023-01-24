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"القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة بمزايا تأمين صحى واجتماعى.. التفاصيل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 12:00 ص
"القوى العاملة" تعلن عن وظائف جديدة بمزايا تأمين صحى واجتماعى.. التفاصيل وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

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كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص، برواتب تبدأ من 2500 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة بالمحافظات.

1- فرص عمل في مؤسسات التمويل في طنطا

- الوظائف المطلوبة

أ- 10 مسئول إئتمان

- الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- السن 30 : 35 سنة

ج- الراتب: 2500 جنيه

 

2- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في طنطا

- الوظائف المطلوبة

أ- 6 معلمة

ب- 2 خدمة عملاء

ج- 5 عاملة عادية

د- 3 إداري

- الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن: 30 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

 

3- فرص عمل بإحدى شركات المنطقة الصناعية – جنوب بورسعيد

- الوظائف المطلوبة

أ- 1 مشرف إنتاج

ب- 1 ملاحظ كهرباء

ج- 1 ملاحظ صيانة

د- 4 فني كهرباء

هـ- 1 ملاحظ حراريات

و- 4 فني حراريات

ي- 4 فني إنتاج

ز- 4 مساعد فني إنتاج

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 2:5 سنوات

ج- السن: حتى 35 سنة

د- الراتب: حسب المقابلة

 

4- فرص عمل بإحدى الشركات في ك 4 طريق بورسعيد دمياط – بورسعيد

- الوظائف المطلوبة

أ- 2 محاسب 5%

- الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة أو بدون

ج- السن: حتى 35 سنة

د- الراتب: حسب المقابلة

 

5- فرص عمل بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة

- الوظائف المطلوبة

أ- 40 عامل إنتاج

ب- 3 عامل مخازن

ج- 1 سائق رخصة – ثانية

د- 2 عامل نظافة

- الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن: حتى 40 سنة

د- من سكان 6 أكتوبر – المرج – الجيزة

- المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي

 

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.


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