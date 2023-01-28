القوى العاملة: توفير فرص عمل لذوى الهمم فى بورسعيد

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تسليم 20 عقد عمل بالملتقى الأول لتشغيل ذوي الإعاقة ضمن سلسلة ملتقيات التوظيف التي تنظمها المديرية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتنفيذ خطة الوزارة للإرتقاء بمنظومة التشغيل وبخاصة دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير كافة المقومات اللازمة لرفع نسب التشغيل للمواطنين من ذوى القدرات والتسهيل علي راغبى العمل من ذوى الهمم وتلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل تطبيقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بورسعيد، ومحمود السقا وكيل المديرية، وأن المديرية نظمت أولى الملتقيات التوظيفية لتسليم عقود عمل بالقطاع الخاص، لراغبي العمل من ذوي الهمم بمقر ديوان عام المديرية، كبداية لسلسلة من الملتقيات للتوظيف خلال الأسابيع المقبلة، بإجمالي 20 عقد ومشاركة خمس منشآت.

وأضاف مدير المديرية أن الوظائف تناسب قدرات ذوي الإعاقة و الحالة الصحية لكل منهم بهدف تيسير دمجهم لسوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم للفرص المتاحة بعد الحصر الميداني الشامل للشركات المستوفاة و الغير مستوفاة لنسبة 5% التى أقرها القانون 10 لسنة 2018.

ونوه "عبدالله" أنه يتم متابعة اللجنة المشكلة من الإدارات المختصة بالمديرية بشأن تنفيذ توجيهات الوزير بالقيام بحملات مستمرة للتفتيش على المنشآت ببورسعيد، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ5% المقررة في القانون على جميع المنشآت بمحافظة بورسعيد الخاضعة لأحكام القانون.