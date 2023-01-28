الاتحاد النوعى للبيئة يحتفل باليوم الوطنى البيئى فى أسوان

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن الاتحاد منذ تأسيسه فى عام 2002، درج على الاحتفال بهذه المناسبة ضمن مناسبات بيئية عديدة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية.

وأضاف، أن هذا العام تم الاحتفال بيوم البيئة الوطنى يتم من خلال محاور ثلاثة وهى الأمن الغذائي والأمن المائى والتعليم لأهمية هذه المحاور الثلاث، حيث الأمن الغذائى مرتبط بالأمن المائى الذى يؤثر بشكل واضح فى الزراعة التى تعتبر هى المصدر الأوحد للغذاء ويتأثر الأمن المائى بالتغيرات المناخية، وذلك يتطلب الانطلاق إلى العمل المناخى الذى يتوجب أن يكون تحت شعار التنمية المستدامة و التى تتحقق بخلق وعى كامل بها من خلال تعليم جيد موجه لهذه الأطر الهامة.

وتابع، بأن نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ الـ27 قد أعطى دفعة كبرى للعاملين والناشطين فى مجال البيئة و التنمية المستدامة للانطلاق لخلق عالم أفضل للبشرية جمعاء، مضيفاً أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنى انطلق اليوم، ويستمر من خلال الجهات الشريكة وذات الصلة وسيتم تنفيذه من خلال أنشطة توعية وميدانية وتعليمية للتوعية والتذكير بهذه المناسبة الوطنية الهامة.