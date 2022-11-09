منصة التغيرات المناخية بأسوان تختتم أنشطة التوعية بقضايا المناخ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، ختام أنشطة وبرامج التوعية التى نفذتها المنصة حول قضية التغيرات المناخية والترويج لمؤتمر قمة المناخ العالمى الـ27 بشرم الشيخ والذى يعقد حاليا.

وقال أبو كنيز، خلال بيان صحفى، إنه أسدل اليوم الستار على الأنشطة التى نفذتها المنصة طوال الفترة من مارس وحتى نوفمبر الحالى فى إطار مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27 ولكن بالتأكيد سنستمر فى التوعية بقضية التغيرات المناخية باعتبارها قضية كونية ذات اهتمام عام.

وأضاف، أن فترة العمل بالمنصة لها مخرجات و إنجازات هامة أولها تنفيذ أكثر من خمسمائة فعالية تناولت طرح قضية التغيرات المناخية، بالإضافة إلى توقيع وتعهد أكثر من 32 ألف مواطن أسوان على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية، كما تم تخريج 15 مرشد وموعى مناخى من المواطنين، و42 مرشد مناخى من طلاب جامعة أسوان، كما يعكف أعضاء المنصة فى مراقبة جلسات قمة المناخ العالمى بحضور الرئيس السيسى، وزعماء وقادة العالم، لاستعراض مخرجات القمة سواء على الصعيدين الإقليمى والدولى.



توعية التلاميذ



توعية المواطنين