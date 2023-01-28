إعلان نتيجة طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى فى الجيزة غدا

كتبت - مرام محمد

تبدأ مدارس الجيزة غدا الأحد، الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غدا موعد الإعلان عن نتيجة الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادي.

ونوهت المديرية فى بيان لها، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت قيادات تعليم الجيزة، على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن فى مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور، موضحة جداول إعلان امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل على النحو الآتى:

-الإثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادي.

-الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى

- الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

-الإثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثانى الثانوي

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم بالصفين الرابع والخامس الابتدائى فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، على النحو التالى:-

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100".

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة "من 65 لأقل من 85".

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50".

وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى ما يلى:

- تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد وفقا لتوزيع الدرجات.

- مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان بالفصلين الدراسيين.