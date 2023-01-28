إعلان نتيجة الترم الأول بكلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه تم الإنتهاء من اعتماد وإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للمستوى الأول لكلية الهندسة بالجامعة الأهلية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن الإنتهاء من إعلان نتائج كليات التجارة، الصيدلة، العلوم الصحية، والهندسة بالجامعة الأهلية، وذلك قبل بداية إجازة نصف العام وبعد إنتهاء الامتحانات بساعات قليلة حتى يتيسر على الطلاب تسجيل المواد الدراسية للفصل الدراسي الثانى؛ وتعمل جميع برامج الأهلية بنظام الساعات المُعتمدة.

ومن جانبه اعتمد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم نتيجة برنامج هندسة الذكاء الصناعى بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 88.68 % ببرنامج الذكاء الصناعي .

بينما أشار الدكتور ايهاب لطفي عميد الكليه الهندسة إلى أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ببرنامج الذكاء الصناعي بكلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمت لـ 85 طالب وطالبة بمتوسط نسبة حضور 100 %، وبلغت متوسط نسبة النجاح بالمقررات 88.68 %.

فيما أوضح الدكتور باسم الهادى السعيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب نسبة النجاح بكل مقرر والتى جاءت كالتالي 100 % بمادة التاريخ الهندسي ، 83.53% بمادة لبرمجه الهيكليه ، 95.29 % بمادة الميكانيكا ، 77.65% بمادة فيزياء 1 ، 75.29 % بمادة رياضيات 1 ، 77.65% بمادة الرسم الهندسي ، 100% بمادة الجوده و100 % بمادة اللغة الإنجليزية العامه .

بينما أفاد الدكتور أحمد مجدى منسق برنامج الذكاء الصناعى بكلية الهندسة الجامعة الأهلية أنه يمكن للطلاب الإطلاع على النتائج المعلنة بعد عمل الاستبيانات الخاصة بجودة العملية التعليمية بإتباع التعليمات الموضحة بالفيديو، مقدما الشكر للسيدة وفاء طنطاوي منسق شئون الطلاب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لمجهوداتها و سرعة مراجعه ورصد النتيجة.