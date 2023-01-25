إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض لتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه تم الانتهاء من اعتماد وإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للفرقة الأولى لكلية الصيدلة بالجامعة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 92.25% ببرنامج الفارم دى و94% ببرنامج فارم دى (صيدلة اكلينيكية).

جاءت تلك التصريحات بالتزامن مع إعتماد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للنتيجة مُشيدًا بسرعة مراجعة وإعلان النتائج الخاصة ببرنامجين ، حيث تمت المراجعة والإعتماد والإعلان خلال ساعات قليلة من نهاية أخر أختبار بالكلية لأول مرة بكلية الصيدلة، مُوجهًا الشكر للجنة المشرفة على الإختبارات الدكتورة دينا ابو المعاطى عميد كلية الصيدلة والدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة بالجامعة الأهلية وأعضاء الكنترول بالبرنامجين الدكتورة ياسمين عبد العزيز، الدكتورة أسماء رمضان، الدكتورة مروة على المتولى، الدكتورة ألاء سمير والدكتورة رنزة محمد

وجاء إعتماد النتائج بحضور وفاء إبراهيم محمود منسق شئون الطلاب المركزية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطى إلى أن إختبارات الفصل الدراسى الأول ببرنامج الفارم دى (صيدلة اكلينيكية) بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمت ل 91 طالب بمتوسط نسبة حضور 99.5% وبلغت متوسط نسبة النجاح بالمقررات 94% موزعة كالتالى 96،7% بمادة الكيمياء التحليلية، 100% بمادة الكيمياء العضوية، 86،8% بمادة النباتات الطبية، 100% بمادة التوجه الصيدلى، 77% بمادة المصطلحات الطبية، 95.6% بمادة الرياضيات، 95.6% بمادة الحاسب الآلى و100% بمادة اللغة الإنجليزية. وبلغ نسبة الحاصلين على تقدير امتياز 27%، جيد جدا 27%، جيد 29%، مقبول 16% من إجمالى الطلاب الناجحين بالفصل الدراسى الأول.

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أن إختبارات الفصل الدراسى الأول ببرنامج الفارم دى بكلية الصيدلة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تمت ل 50 طالبا بمتوسط نسبة حضور 99.5% من إجمالى الطلاب وبلغت متوسط نسبة النجاح بالمقررات 92.25% موزعة كالتالى 94% بمادة الكيمياء التحليلية، 100% بمادة الكيمياء العضوية، 78% بمادة النباتات الطبية، 100% بمادة التوجه الصيدلى، 84% بمادة المصطلحات الطبية، 90% بمادة الرياضيات، 92% بمادة الحاسب الآلى و100% بمادة اللغة الإنجليزية. وبلغ نسبة الحاصلين على تقدير إمتياز 24%، جيد جدا 26%، جيد 32%، مقبول 18% من إجمالى الطلاب الناجحين بالفصل الدراسى الأول.