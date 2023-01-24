اليوم السابع
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الجيزة: فتح جراجات ورفع 400 حالة إشغال فى حملة بالطالبية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 06:25 م
الجيزة: فتح جراجات ورفع 400 حالة إشغال فى حملة بالطالبية حملة إشغالات
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة في حي الطالبية؛ لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط، وتوفير ساحات لانتظار المركبات لتيسير الحركة المرورية.

 

وأسفرت الحملة عن رفع الحواجز الإسمنتية والأوتاد الحديدية بشارع امتداد عز الدين عمر ورفع كفاءة الشارع، وفتح عدد 2 جراج وإزالة السلم وعمل رامب بشارع رمسيس وشارع عثمان محرم، والتنبيه بضرورة عدم استخدام الجراج أي استخدام آخر.

 

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمده وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبه وعثمان محرم والكونيسه وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك ومتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

 

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.


حملة اشغالات

اشغالات

حملة اشغالات في الجيزة

الطالبية

الجيزة



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