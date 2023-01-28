إجراء فحوصات وأشعة وتحاليل طبية بالمجان للمرضى غير القادرين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 60 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرية الحندقوقة مركز الحامول، وقرية الشهابية مركز بلطيم، وقرية القصابى مركز سيدى سالم، و قرية اسحاقة مركز كفرالشيخ فى محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدا أن القافلة عملت على مدار اليوم، حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بتكلفة اجمالية بلغت 10 آلاف جنيه .

وثمن مسلم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأضاف مسلم أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرض ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وعلى جانب آخر، عقدت الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات منها عرض المعوقات التي تقابل المستشفيات، ومناقشة الحلول العملية لها ومناقشة النقاط الهامة، لتحسين مستوى البحث الإكلينيكي والعمل على تطويره وتبادل الخبرات بين مديري المستشفيات من أجل تحسين ورفع كفاءة العمل، وتم عرض فيديو انجازات إدارات الطب العلاجى لعام 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني ، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد عمر، مدير إدارة المستشفيات، ومديري المستشفيات.