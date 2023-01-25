الكشف على 138 حالة فى قافلة طبية لفحص المرضى غير القادرين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 138 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى العراقية وعزبة سيدى صالح وعزبة الحلفاية وزاوية الناعورة مركز الشهداء، وقرية ميت سراج مركز قويسنا، وقريتى كفر داود والطراونة مركز مدينة السادات فى محافظة المنوفية.



وأعلن أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن تنظيم القافلة جاء فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ أن القافلة قامت على مدار اليوم بالكشف الطبي على المواطنين بالمستشفى الجامعى بشبين الكوم بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بتكلفة اجمالية بلغت 12 ألف جنيه.



وثمن فوزى دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسى للمحافظة فى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.