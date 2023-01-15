قسم جراحة الأطفال بمستشفى سوهاج الجامعي يجري 64 جراحة دقيقة

نظم قسم جراحة الأطفال بكلية الطب البشرى فعاليات القافلة الطبية الجراحية بمستشفى سوهاج الجامعى، والتى استهدفت إجراء عمليات ‏جراحات الأطفال المتقدمة ومناظرة العديد من الحالات الجراحية المعقدة الخاصة بالأطفال والعيوب الخلقية، وذلك على مدار 3 أيام، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأوضح عبد الخالق أن القافلة نجحت فى إجراء 64 عملية جراحية دقيقة ومعقدة، وذلك فى إطار مساهمة الجامعة فى القضاء على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن قسم جراحة الاطفال يعد القسم الوحيد على مستوى صعيد مصر، والرابع على مستوى الجمهورية، والذى يقدم خدماته الطبية والعلاجية لخدمة المرضى المترددين عليه من جميع محافظات صعيد مصر.

وأضاف الدكتور مجدى أمين القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه تم أيضاً خلال فعاليات القافلة مناظرة ١٥ حالة جراحية معقدة خاصة بجراحات الأطفال، حيث تمت مناقشة تلك الحالات واتخاذ القرار الجراحى الخاص بكل منها.

وقال الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أنه أجرى العمليات الجراحية فريق طبى من قسم جراحة الأطفال بجامعة سوهاج، وذلك بالتعاون مع فرق طبية أخرى من أقسام جراحة الأطفال من جامعات عين شمس والمنيا.

وأوضح الدكتور أحمد جعفر رئيس قسم جراحة الأطفال بالجامعة، أن العمليات الجراحية التى تم إجراؤها للأطفال اشتملت على جراحات الجهاز الهضمى، وحديثى الولادة، وأورام الاطفال، ومناظير البطن الجراحية للاطفال، وجراحات المسالك البولية للأطفال، إلى جانب جراحات الرأس والرقبة والوجه والفكين للأطفال، مشيراً انه لأول مره يتم إجراء جراحه بواسطة منظار الصدر للأطفال داخل مستشفى سوهاج الجامعى.

وأضاف "جعفر" أنه تمت التجهيزات للعمليات الجراحية للقافلة الطبية بالتعاون بين أقسام التخدير والأطفال والأشعة والتحاليل، وفريق التمريض، كما شارك بالتنظيم طلاب كلية الطب والجمعية العلمية الطلابية SMSA، وحضر التدريب نخبة من أطباء جراحة الاطفال بوزارة الصحة وقسم الجراحة العامة وأطباء الامتياز.

ومن جانبها قالت الدكتور إيمان سلام رئيس القوافل الطبية باتحاد اندية روتارى مصر أن روتارى يسعى إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وذويهم من خلال هذه الأعمال الخيرية، حيث تم تنفيذ تلك القافلة تأبيناً لروح الدكتور أحمد مدحت ذكى أستاذ جراحة الأطفال بعين شمس ورئيس جمعية جراحة الأطفال المصرية السابق.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة عقد لقاءً رحب به بأعضاء الفريق المشارك فى القافلة الطبية موجهًا شكره وتقديره لهم، ومؤكدًا على حرص الجامعة على دعم تلك القوافل العلاجية لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية، كما كرم نادى روتارى أعضاء الفريق الطبى المشارك فى القافلة الطبية الجراحية.