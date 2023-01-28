أفضل 6 أطعمة للنساء المرضعات.. أبرزها البيض والسمسم وبذور الشيا

كتبت ميرفت رشاد

لقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للغاية لكل من الأم والطفل، نظرًا لأن حليب الأم هو المصدر الوحيد لغذاء الطفل، فمن الضروري أن تولي اهتمامًا وثيقًا لنظامك الغذائي كأم، وإليك بعض الأطعمة التي قد تكون مفيدة بشكل خاص للنساء المرضعات، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أفضل الأطعمة للنساء المرضعات: 1. البيض البيض غني بالبروتين والكولين واللوتين والفيتامينات B12 وD والريبوفلافين وحمض الفوليك، يقدمون وجبة غداء سريعة أو وجبة خفيفة، للحصول على أفضل العناصر الغذائية، استهلك البيضة بأكملها وفقًا للدراسات الحديثة، فإن تناول البيض لا يرفع نسبة الكوليسترول في الدم، ولكنه أيضًا غني بالمغذيات، بما في ذلك الكولين والبروتين وفيتامين A وB12 وD وK والسيلينيوم واليود.

2. سمك السلمون

يعتبر السلمون مصدرًا كبيرًا للبروتين وهو أيضًا غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12، علاوة على ذلك ، يحتوي على فيتامين د الطبيعي ، وهو أمر نادر وينقصه الكثير من النساء. يُقترح استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 لمنع اكتئاب ما بعد الولادة، نظرًا لأنه يحتوي على مستويات كبيرة من DHA، وهو نوع من الدهون ضروري لنمو الجهاز العصبي للطفل ، يعتبر سمك السلمون ممتازًا للأمهات المرضعات.

3. البقوليات

يجب أن تكون البقوليات والفاصوليا جزءًا من نظامك الغذائي لأنها مزودين ممتازين للبروتين والحديد والألياف، كما أنها تحتوي على الكثير من المعادن والمواد الكيميائية النباتية ، وهي مركبات تنتجها النباتات ولكنها ليست مغذيات، تعتبر البقوليات خيارًا متعدد الاستخدامات لوجبات المرضعات حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك والحديد والألياف.

4. الخضراوات الصليبية

الخضروات الورقية ذات قيمة غذائية عالية، تشمل هذه المجموعة الغذائية السبانخ ، والخس، والكرنب ، والقرنبيط ، والبروكلي، تعد الخضراوات الورقية مصدرًا رائعًا لفيتامين ج، والألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات أ، ج، هـ، ك. فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا، وبالتالي، يمكنك تناولها باستمرار دون القلق بشأن كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

5. المكسرات

البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، وكذلك الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة والمتعددة غير المشبعة، كلها وفيرة في المكسرات. يُنصح باللوز كمصدر رائع للكالسيوم غير الألبان ، مما يجعلها مثالية للأمهات المرضعات، قد تتأثر عظامك وأسنانك إذا لم تحصل على ما يكفي من الكالسيوم في نظامك الغذائي الغني بالحليب.

6. البذور

البذور هي مجموعة غذائية أخرى رائعة للنساء المرضعات، بالإضافة إلى الألياف والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز، تعد بذور السمسم مصدرًا غنيًا للكالسيوم. تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للبروتين والكالسيوم والحديد والدهون الحيوية، وكلها ضرورية للأمهات المرضعات، يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة.