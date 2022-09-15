أفضل 7 أطعمة تعمل على زيادة نسبة لبن المرضعات .. أهمها المكسرات والبيض

كتبت ميرفت رشاد

لقد ثبت أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للغاية لكل من الأم والطفل، نظرًا لأن حليب الأم هو المصدر الوحيد لغذاء الطفل ، فمن الضروري أن تولي اهتمامًا وثيقًا لنظامك الغذائي كأم، وهناك بعض الأطعمة الخارقة التي قد تكون مفيدة بشكل خاص للنساء المرضعات، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أفضل الأطعمة الخارقة للنساء المرضعات:

1. البيض



البيض غني بالبروتين والكولين واللوتين والفيتامينات B12 و D والريبوفلافين وحمض الفوليك، يقدمون وجبة غداء سريعة أو وجبة خفيفة للحصول على أفضل العناصر الغذائية، استهلك البيضة بأكملها.

2. سمك السلمون



يعتبر السلمون مصدرًا كبيرًا للبروتين وهو أيضًا غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 ، يحتوي على فيتامين د الطبيعي ، وهو أمر نادر وينقصه الكثير من النساء، يُقترح استخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 لمنع اكتئاب ما بعد الولادة.





3. البقوليات



يجب أن تكون البقوليات والفاصولياء جزءًا من نظامك الغذائي لأنها مزودين ممتازين للبروتين والحديد والألياف، كما أنها تحتوي على الكثير من المعادن والمواد الكيميائية النباتية ، وهي مركبات تنتجها النباتات ولكنها ليست مغذيات.

4. الخضراوات الصليبية



الخضروات الصليبية المعروفة أكثر بالخضروات الورقية ذات قيمة غذائية عالية. تشمل هذه المجموعة الغذائية السبانخ ، والخس، الكرنب ، والقرنبيط ، والبروكلي ، تعد الخضروات الورقية مصدرًا رائعًا لفيتامين ج ، والألياف ، ومضادات الأكسدة ، والفيتامينات أ ، ج ، هـ ، ك. فهي تحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. وبالتالي ، يمكنك تناولها باستمرار دون القلق بشأن كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

5. المكسرات



البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ، وكذلك الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة والمتعددة غير المشبعة ، كلها وفيرة في المكسرات، يُنصح باللوز كمصدر رائع للكالسيوم غير الألبان ، مما يجعلها مثالية للأمهات المرضعات.





6. ماء جوز الهند



يوفر جوز الهند المزيد من البوتاسيوم مقارنة بأربعة موزات بينما يكون منخفضًا بشكل طبيعي في السعرات الحرارية وخالي من الدهون وخالي من الكوليسترول،كما أنها غنية بحمض اللوريك والكالسيوم والفوسفور. من الضروري أن تحافظي على رطوبتك أثناء الرضاعة، من المفترض أن يكون ماء جوز الهند أكثر فعالية في تعويض السوائل المفقودة من المشروبات الرياضية أو الماء لأنه مليء بالإلكتروليتات.





7. البذور



البذور هي مجموعة غذائية أخرى رائعة للنساء المرضعات، بالإضافة إلى الألياف والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والنحاس والمنغنيز ، تعد بذور السمسم مصدرًا غنيًا للكالسيوم، تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للبروتين والكالسيوم والحديد والدهون الحيوية ، وكلها ضرورية للأمهات المرضعات، يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة.