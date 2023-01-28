أخبار مصر.. قمة بين الرئيس السيسي ورئيس أذربيجان بالقصر الرئاسي بباكو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال رئيس أذربيجان الهام علييف، للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الجمهورى فى باكو

استقبل رئيس أذربيجان الهام علييف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسي، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم الاستقبال حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني للبلدين. رئيس أذربيجان: دور مصر محورى كركيزة للأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة الرئيس الرسمية لأذربيجان. الرئيس السيسي يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب. القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة

أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه.. وعيار 21 يتراجع إلى 1750 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى فتح التعامل على الذهب اليوم السبت 28 يناير هبوط بحوالي 100 جنيه تقريبًا لينخفض عيار 21 من 1850 إلي 1750 جنيها.

الزراعة تشارك الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح