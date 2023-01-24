الفاو: انعدام الأمن الغذائى وارتفاع الأسعار يفاقم من "الجوع" فى العالم

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن عددا متزايد من سكان قارة آسيا لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من الطعام فى ظل ارتفاع انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات الفقر.

وفى تقرير للمنظمة صدر اليوم الثلاثاء، قالت الفاو إن حوالى نصف مليار شخص، 80% منهم فى جنوب آسيا، عانوا من سوء التغذية فى 2021، وواجه اكثر من مليون شخص انعدام للأمن الغذائى ما بين متوسط إلى شديد. وبالنسبة للعالم، فإن مستوى انعدام الأمن الغذائي ارتفع ليصل إلى أكثر من 29% فى 2021، بعد أن كان 21% فى 2014.

وذكر التقرير أن وباء كورونا كانت انتكاسة كبرى وسبب فقدان هائل فى الوظائف واضطرابات، وأدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والاسمدة، مما حرم ملايين من الناس من النظام الغذائي المناسب.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذا التقرير هو خامس تقرير سنوي عن انعدام الأمن الغذائى والأمن تصدره منظمات الأمم المتحدة بما فى ذلك الفاو واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى.

وعلى مدار هذه السنوات، توقف التقدم نحو التخفيف من الجوع وسوء التغذية، ثم تراجع على الوراء حيث فقدت أعداد متزايدة من الناس مواردهم للحصول على ما يكفى من الطعام. وبلغ معدل انتشار نقص التغذية، وفقا لقياس الأمم المتحدةـ 9.1% فى 2021، وهو أفضل مما كان عليه فى عام 2000 عندما كان 14.3%، لكنه أعلى قليلا مما كان فى عام 2020.