اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 يناير 2023 02:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الفاو: انعدام الأمن الغذائى وارتفاع الأسعار يفاقم من "الجوع" فى العالم

الثلاثاء، 24 يناير 2023 01:17 م
الفاو: انعدام الأمن الغذائى وارتفاع الأسعار يفاقم من "الجوع" فى العالم ارتفاع معدل الجوع
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن عددا متزايد من سكان قارة آسيا لا يستطيعون الحصول على ما يكفى من الطعام فى ظل ارتفاع انعدام الأمن الغذائي مع ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات الفقر.

وفى تقرير للمنظمة صدر اليوم الثلاثاء، قالت الفاو إن حوالى نصف مليار شخص، 80% منهم فى جنوب آسيا، عانوا من سوء التغذية فى 2021، وواجه اكثر من مليون شخص انعدام للأمن الغذائى ما بين متوسط إلى شديد. وبالنسبة للعالم، فإن مستوى انعدام الأمن الغذائي ارتفع ليصل إلى أكثر من 29% فى 2021، بعد أن كان 21% فى 2014.

وذكر التقرير أن وباء كورونا كانت انتكاسة كبرى وسبب فقدان هائل فى الوظائف واضطرابات، وأدت حرب أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والاسمدة، مما حرم ملايين من الناس من النظام الغذائي المناسب.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذا التقرير هو خامس تقرير سنوي عن انعدام الأمن الغذائى والأمن تصدره منظمات الأمم المتحدة بما فى ذلك الفاو واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمى.

وعلى مدار هذه السنوات،  توقف التقدم نحو التخفيف من الجوع وسوء التغذية، ثم تراجع على الوراء حيث فقدت أعداد متزايدة من الناس مواردهم للحصول على ما يكفى من الطعام. وبلغ معدل انتشار نقص التغذية، وفقا لقياس الأمم المتحدةـ 9.1% فى 2021، وهو أفضل مما كان عليه فى عام 2000 عندما كان 14.3%، لكنه أعلى قليلا مما كان فى عام 2020.


الفقر

الجوع

الفاو

الأمم المتحدة

اخبار العالم

الامن الغذائي

ارتفاع أسعار الغذاء



الموضوعات المتعلقة

الجفاف لعنة 2022 للعالم.. انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات.. ويصل للمياه الجوفية بعد أحجار الجوع في أوروبا .. يسبب انتشار الحرائق في الولايات المتحدة.. واختفاء تام للبحيرات في أمريكا اللاتينية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:00 ص

وزير الزراعة: أفريقيا تحتاج لبناء نظم غذائية تساعد فى إنهاء حالة الجوع

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:46 ص

أزمة الجوع مستمرة فى بريطانيا مع استمرار التضخم.. مسئولون يرون قصصا صادمة عن تناول الناس لطعام الحيوانات.. وتسخين الوجبات على الشموع مع ارتفاع فواتير الطاقة.. وبريكست يزيد الأوجاع بمزيد من ارتفاع الأسعار

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة