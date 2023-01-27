تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 1755 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعًا إلى 1755 جنيها للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر-، في حين يسجل السعر العالمي للذهب مستويات 1924 دولار في تعاملات الجمعة.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1495 جنيها

عيار 21 يسجل 1755 جنيها

عيار 24 يسجل 1994 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 14040 جنيها

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، أمس الخميس، حيث ينتظر المستثمرون الحصول على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، وسجل سعر الأونصة 1937 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 مرتفعا بنسبة 0.2% إلى 1945 دولار، على الجانب الأخر ظل مؤشر الدولار ثابتا بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.

ويتحول انتباه السوق إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها خلال اليوم، والتي قد تحدد قرارات اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وإذا كانت النظرة إلى أن الاقتصاد يتجه إلى الركود فسنشهد تحولا إضافيا في الأموال من الأسهم إلى الذهب والدولار، وفق gold Bullion.

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 31 يناير- 1 فبراير، حيث أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وقد يتداول الذهب بين نطاق 1935 دولار و 1960 دولار حتى نصل إلى حدث بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسيقوم المستثمرون أيضا بترقب بيانات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية المستحقة في وقت لاحق من اليوم وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وفي نفس السياق قد تكون شركات تعدين الذهب تستحق إعادة النظر هذا العام، حيث يبدو أن حركة الأسعار في أوائل عام 2023 للمعدن الأصفر تؤكد ذلك.