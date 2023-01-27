5 عادات يومية تجعلك تكتسب وزناً زائدا.. بلاش أطعمة مصنعة

كتبت إيناس البنا

جسم الإنسان معقد للغاية، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على صحتنا، وهناك أشياء لا يمكننا تغييرها، مثل العمر أو التركيب الجيني ، وأشياء يمكننا تغييرها مثل نظامنا الغذائي، في كثير من الحالات ، يأكل الناس جيدًا ويمارسون الرياضة بانتظام ولكنهم ما زالوا يعانون من الوزن.

العادات اليومية التي تجعلك تكتسب الوزن

لأن فقدان الوزن يتجاوز تناول البروتين، ويمكن أن تؤدي بعض العادات إلى إبطاء العملية، لذا، إذا كنت تواجه مشكلة في فقدان الوزن، فإليك 5 ممارسات يومية يجب تجنبها وفقا لموقع " OnlyMyHealth".

1 تناول وجبات في أوقات مختلفة

مفتاح فقدان الوزن هو الاتساق وكسر العادات القديمة، لا شك أنك تأكل الشوفان على الإفطار، والدجاج على الغداء، والحساء على العشاء كل يوم، ولكن في أوقات مختلفة.

عندما تتناول وجبات في أوقات مختلفة، يجد جسم الإنسان صعوبة في التكيف، ثانيًا ، تنتج أجسامنا بعض العصائر عندما نأكل شيئًا ما، ويحدث ارتفاع في الأنسولين، مما يحافظ على عمل نظامنا ويجعل من الصعب فقدان الوزن، أخيرًا ، لا يستجيب جسم الإنسان إلا عندما تتبع نمطًا معينًا لفترة زمنية محددة، لذا ، بدلاً من التركيز فقط على السعرات الحرارية، احصل على التوقيت المناسب وانتقل بلعبة إنقاص الوزن إلى المستوى التالي.

2 - عدم شرب الماء

ينصح أخصائيو التغذية وخبراء التغذية واللياقة البدنية بشرب الكثير من الماء للبقاء بصحة جيدة وفقدان الوزن، يساعد استهلاك الماء الكافي في إزالة السموم من الجسم ويزيد من عملية التمثيل الغذائي، علاوة على ذلك، فإن شرب كوب أو كوبين من الماء الدافئ أول شيء في الصباح يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن ودهون البطن، كما أنه يساعد في تطهير نظامك، أفضل جزء في شرب الماء على فترات منتظمة هو أنه يقلل الشهية والسعرات الحرارية بينما يساعد في ترطيب الجسم.

3 تناول الأطعمة المصنعة

يمكن أن يؤدي العمل في ظل قيود الوقت إلى تفضيل الوجبات السريعة والجاهزة للأكل، تنغمر الأسواق اليوم بالأطعمة المصنعة والمعبأة، وبغض النظر عن مدى صحة اختيارك من هذه الأطعمة المصنعة ، فإن المواد الحافظة والنكهات المضافة ستضر بصحتك. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون تناول هذه الأطعمة السريعة على الإفطار من أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، يمكن أن تزيد المواد الحافظة ومحتوى السكر في الأطعمة المصنعة من الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

4 الأكل بسرعة كبيرة

عند تتناول طعامك سريعا خاصة خارج المنزل تستغرق معدتك حوالي 20 دقيقة لإرسال إشارة إلى عقلك بأنك ممتلئ، لذلك ، ضع الشوكة بين كل قضمة ، وتناول الطعام مع أحد أفراد أسرتك ، وقم بإجراء محادثة ، وامضغ ببطء.

5 عدم راحة جسمك

قد تعتقد أن الراحة هي آخر شيء تحتاجه عند محاولة إنقاص الوزن ، ولكن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم غالبًا ما يؤدي إلى زيادة الوزن، عندما نحصل على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة ، فإن مستويات طاقتنا وعقليتنا في اليوم التالي تتأثر، لا يمكن أن يكون لهذا تأثير على بكتيريا الأمعاء فحسب، بل يمكن أن يجعلنا أيضًا أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.