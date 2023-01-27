نصائح صحية لتجنب أمراض الشتاء.. أهمها تناول الخضراوات

كتبت رانيا عامر

يجب على كل شخص اتباع نظام غذائي صحي خلال فصل الشتاء، للوقاية من الإصابة بالأمراض الشتوية، التي تتمثل في الأنفلونزا ، ونزلات البرد، بجانب ممارسة الأنشطة الرياضية، والحد من تناول السكريات لتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى شرب كميات مناسبة من الماء لتجنب الجفاف. وذلك وفقا لما نشره موقع coastaluc.

طرق صحية تحميك من أمراض الشتاء

1. تناول نظام غذائي صحي من الفاكهة والخضراوات

من أجل تحسين نظام غذائك الصحي يجب عليك تناول كميات مناسبة من الفاكهة والخضراوات، لبقائك بصحة جيدة خلال فصل الشتاء.

قم بإسقاط الوجبات الخفيفة المالحة والمعالجات السكرية لمزيد من الخضراوات والأطعمة الكاملة. يمكنك أيضًا تناول الخضار الشتوية النموذجية ، مثل الجزر والبطاطس ، للحفاظ على صحة جهازك المناعي في الطقس البارد.

2. الخروج في الهواء الطلق خلال النهار

عندما يكون الجو باردًا في الهواء الطلق، من المغري قضاء كل وقتك بالداخل ، لكن عليك دفع نفسك للخروج في الهواء الطلق.إذا لم تحصل على ما يكفي من ضوء الشمس الطبيعي خلال فصل الشتاء ، فقد يتسبب ذلك في نقص فيتامين د الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

3. تأكد من الحفاظ على رطوبتك

يتم تذكيرنا دائمًا بالبقاء رطباً خلال فصل الصيف ، ولكن من المهم شرب الكثير من الماء في الشتاء أيضًا.

عند ممارسة الرياضة في الطقس البارد ، قد ترتدي طبقات متعددة ، مما قد يؤدي إلى التعرق. تحتاج إلى تعويض فقدان الماء هذا بشرب المزيد. لا تنسى الحفاظ على إلكتروليتاتك مرتفعة والابتعاد عن الكحول والقهوة والشاي ، لأن هذه المشروبات ستجعلك أكثر جفافا.

4. حاول الحصول على نوم أفضل

يجب أن تحاول الالتزام بأنماط نومك المعتادة. قد تشعر بالرغبة في الاستلقاء في السرير طوال الصباح لأنه بارد ، لكن هذا قد يضر بنمط نومك.

فقط تجنب الكافيين وممارسة الرياضة وتناول الطعام مباشرة قبل الذهاب إلى الفراش. هذا يمكن أن يعطل نومك.

5. احفظ نفسك دائما دافئا

إذا كنت تقضي الكثير من الوقت بالخارج ، فأنت بحاجة إلى حماية نفسك من انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع وغيرها من المشكلات المتعلقة بالبرد.

إذا كنت تشعر بالبرد ، ارتد سترة ولف بطانية حول نفسك. راقب الطقس وارتد ملابس مناسبة.