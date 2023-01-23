اليوم السابع
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الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا.. وتؤكد: اللقاح هام ويحمى من العدوى

الإثنين، 23 يناير 2023 07:00 ص
الصحة تكشف أعراض الإصابة بالأنفلونزا.. وتؤكد: اللقاح هام ويحمى من العدوى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض الأنفلونزا التي يشعر بها المصاب بالفيروس وتتمثل فى:

- الحمى 

- القشعريرة 

- السعال 

- الالتهاب الحلق 

- السيلان فى الأنف 

- ألام الجسم 

- تعب وشعور بالإرهاق 

- بعض من القيء والإسهال 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة.

وأضاف، إن لقاح الإنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض.
 
وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.
 
 
 
 
 

الصحة

لقاح فيروس الانفلونزا

لقاح الانفلونزا

أعراض الاصابة بالانفلونزا



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