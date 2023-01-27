مصرع مواطن وحفيده أسفل قطار خلال عبورهما مزلقان نجع بدران بمدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، مصرع مواطن وحفيده أسفل عجلات قطار خلال عبورهما شريط السكة الحديد فى مزلقان منطقة نجع بدران بالكرنك بوسط المدينة، وتم على الفور نقل جثمانى المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالى بدهس قطار لمواطن وطفل خلال عبورهما مزلقان نجع بدران بمنطقة الكرنك فى وسط مدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتبين من خلال الفحص أن الجثمانين لشخص مسن يدعى "مصطفى أحمد عبيد" 72 سنة، وحفيده "مصطفى أحمد مصطفى" 10 سنوات، وعلى الفور تم نقل جثمانى المتوفيين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر، مصرعها أسفل عجلات قطار خلال عبورها مزلقان نجع الخطباء بوسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة إخطارا يفيد بأنه لدى عبور سيدة تدعى "سمية. ع. م" 56 سنة لمزلقان نجع الخطباء، انزلقت قدميها أسفل قطار خلال مروره بالمزلقان ولقيت مصرعها في الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع شاب 27 سنة أسفل عجلات أحد القطارات لدى عبوره مزلقان قرية الدير شرق المدينة، وتم نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين عرضها على الطب الشرعي وإصدار التصاريح بتسليمها لذويه والدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.