بتر ساقى شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية أشمنت فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب شاب ببتر في الساقين إثر تصادم قطار به صباح اليوم الإثنين، أمام مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بورود بلاغ عن إصابة شاب في العقد الثالث من العمر ببتر في الساقين إثر تصادم قطار به أمام مزلقان قرية أشمنت بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة له واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصاب ونقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي ويجرى الآن تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى عبد الرحمن.ن.ص 28 عامًا يقيم بمركز الواسطى، مصابًا ببتر في الساقين، ويجرى تقديم الإسعافات الأولية له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.