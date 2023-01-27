محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لصيانة أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لأعمال صيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة ، للتأكد من إجراء الصيانة الشاملة لشبكات الإنارة و التحقق من مراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين وذلك تزامناً مع موسم الشتاء.

ومن هذا المنطلق ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال برج الإنارة وصيانة الاعمدة والكشافات وتغيير العوازل المتهالكة و مراجعة الوصلات الكهربائية بقرى الحامول وسدود وكمشوش والكوم الأحمر و مقابر كفر العشرى وطريق الأسفلت ببرهيم و حوض الرميه وسيدى شرف بالدبركى ، لافتا إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة الشوارع الرئيسية لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء وإزالة كافة الوصلات العشوائية والغير مؤمنة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة .

وفى مركز الباجور ، تابعت رئيسة الوحدة المحلية صيانة أعمدة الإنارة بطريق " الباجور /منوف " وقرية جروان وذلك ضمن الخطة الشاملة لرفع كفاءة شبكات الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية والمحاور المرورية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بطريق ( زاوية الناعورة - كفر دنشواي) ، فضلا عن متابعة صيانة خلية الإنارة بمنشأة السادات الجديدة وتركيب لمبات الليد الموفرة بشوارع القرية ، وكذا صيانة منظومة الإنارة بقرى كفر عشما وشارع داير الناحية بكفر الجلابطة وطريق المقابر وخلية الورش بدناصور .

فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان على استمرار أعمال الصيانة الشاملة لكافة شبكات الإنارة بنطاق المدينة ، حيث تم متابعة تطوير كورنيش عبده حمزة من تركيب كشافات الأعمدة الديكورية علي إمداد طول الكورنيش لإضفاء مظهراً جمالياً وحضاريا ، بالإضافة إلى متابعة أعمال المنظومة بنطاق المدينة وقرى ابو مشهور وجنزور وشنتنا الحجر و ميت ام صالح والطريق السريع وشنتنا الحجر والانتهاء من تركيب لمبات ليد جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لكشافات الإنارة وتغيير التالف منها والعوازل الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين وتحسين الرؤية البصرية .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار شن حملات الصيانة المكثفة لمنظومة الإنارة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مع التشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى مع الأمطار أو أى ظروف طارئة خلال موسم الشتاء تحقيقاً للصالح العام .