محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الميجا للصرف الصحى فى تلا

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (الميجا) بمركز ومدينة تلا، للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وأكد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا على انتظام سير العمل بكافة مواقع العمل بالمشروع، حيث جارى الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحي بالكمايشة بزاوية بمم بطاقة استيعابية من ( 6000 : 9000 م3)، فضلا عن متابعة أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحى بقرى قشطوخ والبندارية وعزبة أحمد سليمان الطوخى، وجارى أعمال الحفر وصب البيارات بمحطة الرفع بالبندارية وقشطوخ بنسبة تنفيذ تجاوزت (50%).

وعلى صعيد آخر، تابع محافظ المنوفية آخر مستجدات أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المراكز والمدن لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز ، حيث جارى أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بمتفرعات شارع بورسعيد بمدينة تلا ، وذلك ضمن 11 شارع مستهدف رصفهم بنطاق المدينة .

وفى مركز منوف، تم متابعة أعمال التطوير بممشى منوف الجديد بطريق البطحة القبلية الجديد بطول 1 كم ، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة المطبوعة وتركيب بلاط الانترلوك والبرجولات الخشبية وجارى زراعة الأشجار والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا وخلق متنفسً ومنتزهاً عاماً للأهالى ، فضلا عن متابعة أعمال تركيب بلاعات الأمطار بشارع مليك بطريق البطحه البحرية وفاضل وذلك ضمن 14 شارع سيتم رصفهم بنطاق المدينة .

هذا وجارى متابعة أعمال الرصف بشارع جواد حسنى ومتفرعاته بمركز بركة السبع ، وذلك ضمن خطة الرصف الجديدة بواقع 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق بركة السبع لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

وفيما يخص أعمال الرصف بمركز ومدينة الشهداء ، فقد تم الإنتهاء من قطع الفرمة بشارع الأرقم و رفع مطابق الصرف الصحى وتجنيب البالوعات وأعمدة الإنارة لتوسعة شارع زاوية جوده تمهيداً لأعمال الرصف ، فضلا عن فرد طبقة الأسفلتية بشارع بيع المصنوعات بطول (200)م و تسوية وتمهيد ورفع نواتج التطوير بشارع خلف المحكمة عقب الإنتهاء من أعمال قطع الفرمة بطول ٥٠ متر لبدء تركيب بلاط الانترلوك ، وكذا تركيب البلدورات بشارع مكتب البريد بطول 200 متر بداية من شارع كمال النجار حتى شارع عبد القوي الضبع ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى بواقع 16 شارع رصف و11 بلاط إنترلوك لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا بنطاق المدينة.

وفى مدينة الباجور، استمرار أعمال تطوير بالشوارع المدرجة بخطة الرصف الجديدة للعام المالى الحالى بواقع 34 شارع بتكلفة (30 مليون و 600 ألف جنيه ) ، موزعة على 6 مربعات سكنية بالمدينة بهدف تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

فيما جارى استكمال أعمال قطع الفرمة بطريق ترعة المعهد بنطاق حي شرق شبين الكوم بطول (400) متر وذلك ضمن خطة المحافظة لخلق محور مرورى حيوى مع الطريق الرابط بين قرية ميت خاقان وحضانة الفاروق بطول 1 كم لخدمة مدينة شبين الكوم والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية عن العاصمة، بالإضافة إلى استمرار تركيب غرف المطر بالطريق الرئيسي ميت خاقان لإستيعاب تجمعات الأمطار خلال موسم الشتاء .

ومن جانبه، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة خطة الرصف الجديدة والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول، مؤكداً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية اللازمة.





