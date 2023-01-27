

وقالت بوكوز - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنها سلمت خطاب الدعوة من ماكرون إلى قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، مشيرة إلى أن هذه تعد "خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا ونحن نعمل عن كثب مع السلطات الفلبينية من أجل التحضير للزيارة".



وأضافت بوكوز إلى أن الرئيسة الفلبينية الراحلة "كورازون أكينو" كانت آخر زعيم فلبيني يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا عام 1989.