علاج بسيط لجفاف الجلد في الشتاء.. نصائح للحصول على بشرة رطبة

كتبت ميرفت رشاد

يؤثر الطقس الشتوي على الجلد، مما يؤدي إلى حرمانه من رطوبته الطبيعية ويجعله يشعر بالجفاف، وستلاحظ عادةً أعراضًا مثل الاحمرار والخشونة والتقشر والحكة وتشققات الجلد، وإليك نصائح العناية بالبشرة التي ستضمن لك عدم مواجهة مشكلات الجلد هذا الشتاء، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

نصائح العناية بالبشرة هذا الشتاء:



استخدم المكونات الصحيحة



في الشتاء، تتطلب بشرتك مزيدًا من الاهتمام، للتأكد من أن منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك على مستوى المهمة، من الضروري التحقق من المكونات النشطة. السيراميد ، والببتيدات ، وحمض الهيالورونيك ، والسكوالين ، وزبدة الشيا، وهي مكونات متطابقة للبشرة، ممتازة في جذب الرطوبة إلى بشرتك وإغلاقها للحفاظ على ترطيبها لفترة أطول.

التقشير

خلال فصل الشتاء، ينصح الخبراء باستخدام علاج تقشير خفيف مرة أو مرتين في الأسبوع من خلال القيام بذلك ، ستتم إزالة الطبقة العليا من الجلد، لتكشف عن طبقات صحية تحتها، يساعد التقشير على امتصاص المرطبات بشكل أفضل.

ضع الكريم الواقي من الشمس دائمًا



من السهل تصديق أنه نظرًا لأن شمس الشتاء أضعف من ضوء الصيف ، فإنها لن تضر بشرتك كثيرًا، وفقًا للأبحاث ، يمكن أن يحدث تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية في أي وقت من السنة، يجب عليك دائمًا وضع كريم الحماية من الشمس عليها، لمنع بشرتك من الجفاف والأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ، يمكنك أيضًا التفكير في اختيار واقي من الشمس يحتوي على مواد مغذية مثل السكوالين وحمض الهيالورونيك.

جرب حليب التنعيم



سوف تستفيد بشرتك بشكل كبير إذا قمت بوضع الحليب كغسول أو تونر، في غضون أسبوع من الاستخدام ، تتجدد البشرة الجافة فهو لا ينعم بشرتك فحسب ، بل يمنحها أيضًا توهجًا صحيًا.،كل ما عليك فعله هو إضافة بعض ماء الورد إلى وعاء صغير من الحليب الخام، ضعيه كل ليلة كغسول على بشرتك واغسليه في الصباح.

استخدم المرطبات قبل النوم



المرطبات عبارة عن كريمات أو مراهم سميكة وثقيلة تحبس الرطوبة ، مما يجعلها المنتج المثالي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء، تكون أكثر فاعلية عند استخدامها في الليل بحيث يتوفر لبشرتك الوقت لتجديد حاجزها الطبيعي وتعزيز التئام الجلد، ضع في اعتبارك ارتداء القفازات إذا كنت تنوي ترطيب يديك أو قدميك ليلاً من أجل الحفاظ على المنتج في مكانه لتحقيق أقصى فائدة.