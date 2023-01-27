صحة المنيا: خروج جميع المصابين بالتسمم من مستشفى بنى مزار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، عن خروج جميع المصابين بالتسمم الغذائي في حفل الزفاف، من المستشفي المركزي ببني مزار، وقال مسؤول بصحة المنيا إنه جرى مساء أمس الخميس، نقل 18 مصابا بالتسمم إلى مستشفى بني مزار المركزي، حيث ظهرت عليهم أعراض المغص المعوي والقئ والإسهال، وبعد مرور ساعات من إجراء عمليات تطهير وغسيل معوي لهم، تماثلوا للشفاء وتقرر خروجهم.

ونُقل 18 شخصا مصابين بتسمم غذائي جميهم من عزبة الشريف ببني مزار، إلى المستشفي المركزي وهم: ناجي ناجح كامل 61 عاما، عنتر كامل أحمد 60 عاما، محمد عيد سامي 40 عاما، أحمد ربيع أحمد 32 عاما، محمد عوض عبد الفتاح 33 عاما، وليد ناجي نجاح 21 عاما، عبد الرحمن محمد عنتر 8 سنوات، شقيقه أحمد 10 سنوات، دياب حسن سعيد 21 عاما، بسام عيد محمد 36 عاما، عبد الرحمن محمد ناجي 11 عاما، إسلام وليد ناجي 5 سنوات، شقيقه حمزه 10 سنوات، رامي أحمد ناجي 3 سنوات، داليا هيثم ناجي 12 عاما، عمر ناجي نجاح 21 عاما، روضه طه عنتر 4 سنوات، شقيقها سراج 7 سنوات، وجميعهم مصابون بتقلص معوي، سببه تسمم غذائي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين إصابة 18 شخص جميعهم من عزبة الشريف بمجلس قروي صندفا غرب مركز بني مزار، بسبب تناول وجبة طعام في حفل زفاف.