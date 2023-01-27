فحص أكثر من 1600 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة الطبية فى دمياط

كتب فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استكمال خطة القوافل العلاجية ، ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشهدها المحافظة حاليا لتغطية القرى الأكثر احتياجا، وكذلك المناطق النائية بالمحافظة.

وقد تم تنفيذ قافلة بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى بالمجان على 1620 مواطن، لافتا إلي أنه قد تم تحويل 24 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات اخرى، فضلاً عن إجراء 442 تحليل معملى و الكشف بالأشعة لأكثر من 300 حالة، كذلك فحص 51 مواطن بالسونار.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في تطوير الخدمات الطبية داخل محافظة دمياط، مشيرا إلي وجود خطة عمل شاملة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمناطق النائية والقري الاكثر احتياجا بالمجان، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن ما تم خلال الفترة الماضية من مشروعات بقطاع الصحة سجل مردودا قوي بين أبناء المحافطة، موضحا أن خدمات القطاع الطبي تشهد طفرة كبيرة داخل دمياط بفصل تدخل مبادرة رئيس الجمهورية والتي نجحت في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي بشكل عام في دمياط.

وعلى صعيد آخر شدد وكيل صحة دمياط أيضا، أيضا على وجود حملات مكثفة لضبط الأسواق ومتابعة توفير الغذاء الامن للمواطنين من خلال مراقبة المحال التجارية والتزام البائعين بتوفير منتجات صالحة للاستخدام الادمي، الأمر الذي يضمن وجود غذاء أمن بأسواق دمياط.