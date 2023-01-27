"صحة الأقصر" تستعد لحملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا.. 29 يناير الجارى

تستعد مديرية الشئون الصحية بالأقصر بقيادة الدكتور طاهر أيوب، لانطلاق أكبر حملة طرق أبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بدءًا من يوم 29 يناير الجارى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ضمن خطة الدولة الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين وفى إطار رفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه للتجهيز للحملة تم عقد عدة لقاءات لمناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق فعاليات الحملة، وذلك بحضور وفد وزارة الصحة، ومسئولى الطب الوقائى ومديرى الإدارات الفنية والإدارات الصحية ومديرى المستشفيات ومسئولى مركز المعلومات، ويجرى تجهيز أكثر من 710 فرقة طبية للمشاركة بالحملة، مؤكدًا على توافر جميع اللقاحات، مناشدًا جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى تكاتف الجهود من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية الصحة، للوصول لكل الفئات المستهدفة من الحملة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وموجهًا مسئول الثقافة الصحية بعمل توعية للمواطنين بأماكن التجمعات والميادين ودور العبادة.

وكانت قد نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية على مدار اليومين الماضيين بقرية حاجر الضبعية التابعة لإدارة القرنة الصحية، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل اللازمة على 1925 حالة فى مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجانًا.