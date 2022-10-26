"صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية مجانية بكافة التخصصات فى وحدة الكرنك القديم ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية على مدار الـ48 ساعة الماضية فى وحدة الكرنك القديم بإدارة البندر بالمجان تماماً فى مختلف التخصصات، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية (الباطنة والأطفال والرمد والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال فعاليات القافلة يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، حيث إن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكان قد أعلن محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر عن نجاح الهيئة فى إجراء 2565147 فحص طبى للمواطنين، وعمليات جراحية لخدمة الأهالى تمت تغطيتها تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن بمحافظة الأقصر.

وأضاف مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً إنضمام 1100 مواطن مغترب من خارج المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بسرعة حث المواطنين على الإشتراك والتسجيل بالمنظومة للإستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية، حيث أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين وإلزامي في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قومي الهدف الأساسي منه هو صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة.

ويقول الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أنه يأتي الإعلان عن انضمام المغتربين تزامناً مع الحملات التوعوية والندوات التثقيفية لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المستفيدين بالفرع وحث المواطنين على سرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وسرعة تسديد الاشتراكات.



قافلة طبية مجانية بكافة التخصصات فى وحدة الكرنك القديم



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية مجانية بكافة التخصصات