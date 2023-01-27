شباب القلب.. عصام 70 سنة الثالث عالميا فى السباحة وحداد أكبر لاعب تنس

كتب الأمير نصرى

قال الكابتن عصام ناصر، الحاصل على المركز الثالث عالميا في بطولة الماستر للسباحة: بدأت السباحة وأنا فى سن صغير، وكنت أعوم فى بحر الإسكندرية فى سن الخامسة، حتى وصلت المرحلة الجامعية، فدخلت بطولة كلية الهندسة وفزت بها.

وأضاف عصام ناصر خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن بطولة العالم سباحة 800 متر حرة فى 2019 فى بودابست بالمجر، هى أكبر بطولة حصلت عليها، وأخذت المركز الثالث فى مرحلتى العمرية من 85 إلى 90 كيلو، لافتا إلى أنه عاد إلى السباحة مرة أخرى وعمره 70 عاما.

وذكر رمزى حداد 90 عاما أكبر لاعب تنس طاولة: مارست معظم الرياضات خلال المرحلة الجامعية، وصفيت كابتن منتخب لبنان فى كرة البينج بونج مما أعطانى لياقة بدنية، كما لعبت التنس فى السعودية وانا عمرى 45 عاما، بدون أن اشترك فى أى نادى، ثم كسبت البطولات فى جدة بتشغيل الدماغ.

تابع رمزى حداد: كنت ألعب تنس بعد انتهائى من العمل، وحصلت على جوائز عدة من جدة، ثم سافرت إلى مصر بعمر الـ 60 وكسبت بطولة من نادى الجزيرة وحصلت على كئوس.