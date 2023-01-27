اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حاكم جورجيا يعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات

الجمعة، 27 يناير 2023 01:04 م
حاكم جورجيا يعلن حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات الشرطة الامريكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب حالة الطوارئ، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي، وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.

وكان سكان مدينة أتلاتنا في الولاية تداعوا إلى التظاهر احتجاجا على إقامة مركز تدريبي في المدينة. وفي 18 يناير، قتل متظاهر من قبل سلطات إنفاذ القانون، قالت السلطات إنه أطلق النار وأصاب جنديا، فرد عناصرها بإطلاق النار عليه.

وعلى الإثر اندلعت أعمال شغب في المدينة، تخللها إلقاء الحجارة وإشعال الألعاب النارية أمام ناطحة سحاب تضم مؤسسة شرطة أتلانتا، مما أدى إلى تحطيم النوافذ الزجاجية، وإحراق سيارة تابعة للشرطة.

 

 


جوجيا

امريكا

الطوارئ فى جورجيا

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة