اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 05:17 ص
أكرم القصاص
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بودابست: مفاوضات السلام فى أوكرانيا قد تستغرق سنوات

الجمعة، 27 يناير 2023 05:00 ص
بودابست: مفاوضات السلام فى أوكرانيا قد تستغرق سنوات رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان
وكالات

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رجح رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، أن تستغرق مفاوضات التسوية حول أوكرانيا شهورا أو حتى سنوات.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" تصريحات أوربان، داعيا لإطلاق مُبكر لعملية التفاوض، ومحذرا من خطورة تصعيد النزاع.

يُشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق إنه لا تتوافر حاليا أي ظروف للمفاوضات مع أوكرانيا، سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع.

كما لفت بيسكوف إلى أنّ هذا يتضح من تصريحات كييف أو من العلل القانونية للسلطات الأوكرانية حول استحالة التفاوض.


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