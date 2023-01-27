

وذكرت الدفاع البريطانية عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه من غير المرجح أن تكون روسيا قد حققت أي تقدم جوهري في منطقتي زاباروجيا ودونيتسك.



وأوضحت أنه "على مدى الأيام الستة الماضية ، ادعى المعلقون الروس على الإنترنت أن القوات الروسية أحرزت تقدمًا كبيرًا ، حيث اخترقت الدفاعات الأوكرانية في منطقتين زاباروجيا بالقرب من أوريكيف وعلى بعد 100 كيلومتر إلى الشرق في دونيتسك أوبلاست بالقرب من فوهليدار.



وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تكون الوحدات الروسية قد نفذت هجمات محلية استقصائية بالقرب من أوريكيف وفوهليدار لكن من غير المرجح أن تكون روسيا قد حققت بالفعل أي تقدم جوهري.



ولفت الدفاع البريطانية إلى أن المعلومات الروسية تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون نشر أي دليل داعم.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن هناك احتمال واقعي بأن المصادر العسكرية الروسية تتعمد نشر معلومات مضللة في محاولة للإيحاء بأن العملية الروسية تحافظ على الزخم.