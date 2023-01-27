انطلاق مبادرة تجميل مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء مبادره لتجميل الشوارع والأحياء، بجهود قيادة الجيش الثانى الميدانى ورجال الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والأهالى.

وانطلقت مجموعات العمل لإزاله الركام والمخلفات التى تعيق حركه المواطنين، كما تم تشجير بعض الطرق وتنفيذ أعمال الطلاء للاسوار والبلدورات لتجميل تلك المدن وتحسين الصوره الذهنيه التى عانت فتره طويله جراء العمليات الارهابيه فور اطلاق قياده الجيش الثانى الميدانى للمبادرة .

وقد أعرب الأهالى عن عميق شكرهم للقوات المسلحه ورجال الجيش الثانى الميدانى على جهودهم فى تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض بالتزامن مع تنفيذ خطط التنميه فى كافه المجالات لتوفير حياه كريمه للمواطنين كذلك تسهيل عمليات العبور والتحرك من والى سيناء بعد اتخاذ إجراءات التأمين والتفتيش اللازمه موجهين التحيه لأرواح الشهداء الأبرار.

و شهد ميدان الرفاعى وسط مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، رفع علم مصر علي ساري تمثال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسط الميدان.

وقال اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، ان مبادرة " العريش جميلة " تشمل تنظيف الشوارع ورفع الركام بمعدات وفرها رجال أعمال، و دهان وتجميل شوارع .

اضاف انه تم الانتهاء من تنظيف وتجميل ميدان أبو بكر الصديق بقطاع غرب المدينة .

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، انطلاق مبادرة " معا نبنى بلدنا"، ويشارك فيها شباب بجهود تطوعية ويقوم مجلس المدينة بتوفير معدات معاونة لهم، وتم تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي لمدينة بئر العبد.

واعلن مجلس مدينة الشيخ زويد انطلاق مبادرة أهلية ينفذها المجتمع تحت عنوان " الشيخ زويد تبتسم"، وبدأ العمل برفع مخلفات الطرق الرئيسية للمدينة والطريق الدولي.















