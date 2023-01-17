تواصل تنفيذ مبادرة تنظيف وتجميل مدينة العريش بشمال سيناء

واصل عدد من المتطوعين تنفيذهم مبادرة تنظيف وتجميل مدينة العريش، تحت إشراف مجلس مدينة العريش ورعاية محافظ شمال سيناء.

ووفق ما أعلنه مجلس مدينة العريش بشمال سيناء: "تتواصل تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فعاليات مبادرة تجميل وتنظيف مدينة العريش بجهود تطوعية، وينفذها المجتمع المدني من رجال أعمال وأهالي ورجال وشباب المدينة".

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه يتواصل دهانات الأرصفة والواجهات من الجانبين وسط المدينة، و شارع المدارس وشارع جسر الوادي وتستمر الأعمال بوسط المدينة، كما تتواصل الأعمال فى حى المساعيد، ورفع ماتبقي من أكوام ردتش ورمال منذ الصباح الباكر ومنطقة خدمات السمران بجوار المعهد الأزهرى ومقلب القط والضاحية بجوار الطرق والنقل.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش فتح طرق وإزالة العوائق من على مسارها لتسيير حركة المرور فى إطار توجيهات محافظ شمال سيناء برفع كافة أكوام الردش وفتح جميع الشوارع.

واوضح البيان انه تم فتح الطريق الرابط بين حي ضاحية السلام والمدينة، وفتح شارع الاستاد المتجه إلى ضاحية السلام، و فتح ميدان العتلاوى والخلفاء الراشدين و المدينه الشبابيه ورفع كافة الكتل الخرسانية وأكوام الردش والرمال وفتح طريق بحى أبو صقل بمحاذاة مقر المدينة الشبابية، وفتح شارع قسم ثانى على ساحل مدينة العريش، و فتح ميدان الفواخرية، و ورفع حواجز نيوجيرسي من الميدان وانتظام سيولة حركة السيارات داخل الميدان، ورفع كافة التراكمات والردش من على مسار كوبري ملك المسامير وعودة حركة السير على مساره.

وتم بالتنسيق مع شركة النظافة توزيع صناديق القمامة الجديدة فى الشوارع والميادين، وهى حديثة تعمل بنظام رفع بمكبس سيارة النظافة، وتم وضعها بمناطق وسط المدينة، وميدان الرفاعي، وشارع علي بن أبي طالب وشارع الوادي ، و بجوار مدرسة أبو هندية مدرسة آل ياسر، و بجوار مسجد المحطة ومنطقة مكسيم وبداية شارع النافورة، و بجوار مسجد الغفار شارع المحور، وفى منطقة خدمات المساعيد بدوران شبرا، والشهر العقاري وأمام السنترال وشارع أسيوط، وجاري التوزيع بباقي الأحياء.

كما تم تنفيذ أعمال الرصف فى منطقة خدمات الضاحية إحدى مناطق خدمات العريش ضمن أعمال تطوير العريش للخطة الاستثمارية لأعمال عام 2022، والمتواصلة لحين الانتهاء من الهدف المخطط من الخطة الاستثمارية لمدينة العريش.



اعمال التنظيف



العريش تتجمل



تجميل الشوارع_1



تجميل الطرق



جانب من الدهانات



دهانات للشوارع