اليوم السابع
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اليابان تفرض المزيد من العقوبات على روسيا

الجمعة، 27 يناير 2023 08:43 ص
اليابان تفرض المزيد من العقوبات على روسيا رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
طوكيو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية فى أوكرانيا

وأضافت الحكومة اليابانية 36 فردا و52 مؤسسة روسية إلى قوائم العقوبات، والتي تشمل تجميد الأصول ومنع التصدير، وضمت القوائم دبلوماسيين وضباط جيش ورجال أعمال وشركات وأفراد آخرين من روسيا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وفرضت اليابان حتى الآن عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، والتي تستهدف أكثر من 900 من الأفراد وأكثر من 50 كيانا.

وقامت طوكيو أيضا بتجميد أصول عدة بنوك روسية، بالإضافة إلى نحو 40 منظمة وشركة روسية

وتشمل قائمة السلع والتقنيات المحظور تصديرها إلى روسيا حوالي 500 سلعة، من بينها أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات والبرمجيات ومعدات تكرير النفط ومركبات الشحن، كما تم حظر صادرات السلع الكمالية إلى روسيا، وكذلك واردات الذهب الروسية.. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تصدير بعض المواد الكيميائية

ومن المتوقع أن تظل ضغوط العقوبات على التجارة قائمة في المستقبل القريب.. وكررت اليابان أنه أثناء توليها رئاسة مجموعة السبع في عام 2023، ستركز على القيود المفروضة على روسيا وعلى دعم أوكرانيا.

وردا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو إن الحكومة اليابانية انضمت بالفعل إلى سياسة الولايات المتحدة لعزل روسيا.

 

 


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