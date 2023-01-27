الكهرباء: القضاء على سرقات التيار هدفها الحفاظ على جودة التغذية وحق الدولة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أن سرقات التيار الكهربائي تتسبب فى خسائر كبيرة مالية وفنية ، موكدا أن من أهم الجوانب السلبية لسرقات التيار هو الإضرار بالشبكة القومية وعدم استقرار التغذية الكهربائية لبعض المناطق وخاصة خلال أشهر الصيف.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق الدولة من خلال تحصيل قيمة اﻻستهلاك الفعلى من المشترك ، لافتاً إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة سواء من خلال تحصيل الأموال أو من خلال الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع حمزة ، أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ مليون 700 ألف عداد حتى نوفمبر الماضي ، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من مليون 900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

أشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والتى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال حمزة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة أصدر تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام بقواعد و شروط محضر سرقة التيار الكهربائي التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك مجموعة لضمان صحة محضر سرقة التيار الكهربائي والتى من بينها ضرورة تصوير الواقعة والتى بدونها يعتبر محضر لاغى.