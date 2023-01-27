الكركديه يساعد على الوقاية من أمراض القلب.. اعرف فوائده الصحية

كتبت ميرفت رشاد

لا تزال أمراض القلب تحتل المرتبة الأولى بين جميع الأمراض غير المعدية الأخرى، قد يكون السبب الرئيسي لذلك هو الاستعداد الوراثي والعوامل المرتبطة بنمط الحياة، في حين أن علم الوراثة بعيد عن متناول اليد ، فمن المهم التركيز على العوامل القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، تتمثل إحدى الطرق السهلة للقيام بذلك في تضمين الأطعمة العلاجية التي يمكن أن يكون لها تأثير مفيد على قلبك وصحتك العامة "الكركديه " وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

4 فوائد صحية للكركديه



خفض ضغط الدم



وجدت العديد من الدراسات التي تفحص تأثير مستخلصات الكركديه أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي، يعتبر ارتفاع ضغط الدم هو الحالة الأكثر شيوعًا وقد أصبح من المهم للغاية إيجاد تدابير لمكافحته.

يتسبب المركب النشط بيولوجيًا الموجود في الكركديه في إطلاق أكسيد النيتريك من البطانة الوعائية ، مما يؤدي إلى زيادة ترشيح الكلى ، وهي آلية تتصدى لتأثيرها المدر للبول وتخفض ضغط الدم.

يمنع توسع الأوعية الدموية



تصلب الشرايين هو حالة تتراكم فيها الدهون في الأوعية الدموية والتي قد تكون قاتلة عند التمزق، يتم ممارسة الدور الوقائي للكركديه عن طريق تقليل البروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول السيئ الذي يتراكم بكميات عالية.

هذا يجعل الكركديه أكثر علاجيًا ووظيفيًا مثل طب الأعشاب، ثبت أن الإصابة التأكسدية في الأوعية الدموية ، وأكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وتكوين خلايا الرغوة ، قد تم تثبيطها بواسطة أوراق الكركديه.

يقلل من أكسدة الكوليسترول السيئ



يكمن الخطر الرئيسي لتراكم الدهون في الأكسدة، عندما يتأكسد الكوليسترول السيئ المتراكم فإنه يؤدي إلى تصلب الشرايين وخطر محتمل للعديد من مشاكل القلب الأخرى.

تتمثل إحدى الطرق السهلة لمنع الأكسدة في اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، الكركديه غنى بمضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية وبيتا كاروتين وفيتامين ج التي تمنع أكسدة الكوليسترول السيئ.

مكافحة التهاب



بصرف النظر عن ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم ، يشكل الالتهاب أيضًا خطرًا أكبر للإصابة بأمراض القلب، الالتهاب عبارة عن آلية الدفاع التي من خلالها يقاوم جسمك العدوى ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن إلى حدوث لويحات في الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى إصابة أنسجتك، يمكنك بسهولة منع جسمك من الدخول في هذه الحالة باتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين للقلب.

تشير الدراسات إلى أن الكركديه له تأثير مضاد للالتهابات يمكن أن يكون وقائيًا للقلب، تساعد مضادات الأكسدة هذه في منع الإجهاد التأكسدي وبالتالي التحكم في الالتهاب.