الصحة العالمية: 5 مليارات شخص يتناولون "السمن الصناعى" المسبب لأمراض القلب

كتبت أمل علام

وجد تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن 5 مليار شخص على مستوى العالم لا يزالون غير محميين من الدهون غير المشبعة الضارة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.

وقالت المنظمة في بيان جديد لها، إنه منذ أن دعت الصحة العالمية، لأول مرة إلى القضاء العالمي على الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا في عام 2018 - مع تحديد هدف التخلص لعام 2023 - زادت التغطية السكانية لسياسات أفضل الممارسات بنحو 6 أضعاف.

وأضافت، لقد طبقت 43 دولة الآن سياسات أفضل الممارسات لمعالجة الدهون المتحولة في الغذاء، مع حماية 2.8 مليار شخص على مستوى العالم.

وأوضحت، أنه على الرغم من التقدم الكبير، إلا أن هذا لا يزال يترك 5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم معرضين للخطر من الآثار الصحية المدمرة للدهون المتحولة مع بقاء الهدف العالمي المتمثل في القضاء التام عليها في عام 2023 بعيد المنال في هذا الوقت.

وقالت، توجد الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا (وتسمى أيضًا الأحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيًا) بشكل شائع في الأطعمة المعبأة، والمخبوزات، وزيوت الطهي، والأطعمة المحتوية على الدهون، مضيفة، إن تناول الدهون المتحولة مسؤول عن ما يصل إلى 500 ألف حالة وفاة مبكرة بسبب أمراض القلب التاجية كل عام في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، "ليس للدهون غير المشبعة فائدة معروفة، كما أن هناك مخاطر صحية هائلة تتكبد تكاليف باهظة للأنظمة الصحية"، مضيفا، إنه "على النقيض من ذلك، فإن التخلص من الدهون المتحولة فعال من حيث التكلفة وله فوائد هائلة على الصحة، ببساطة، فان الدهون المتحولة مادة كيميائية سامة تقتل، ولا ينبغي أن يكون لها مكان في الطعام، حان الوقت للتخلص منه مرة واحدة وإلى الأبد "

وقال تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية ترغب في تتبع الدول أفضل الممارسات في سياسات التخلص من الدهون المتحولة طبقا لمعايير محددة والتي وضعتها المنظمة، للحد من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا في جميع الأماكن.

وأكد أن هناك نوعان من البدائل السياساتية لأفضل الممارسات:

1. الالتزام الحد الوطني الإلزامي البالغ 2 جرام من الدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا لكل 100 جرام من إجمالي الدهون في جميع الأطعمة .

2. الحظر الوطني الإلزامي على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا، "مصدر رئيسي للدهون غير المشبعة" كمكون في جميع الأطعمة.

قال الدكتور توم فريدن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Resolve to Save Lives "إن التقدم في القضاء على الدهون المتحولة معرض لخطر التوقف، وتستمر الدهون المتحولة في قتل الناس، يمكن لكل حكومة أن توقف هذه الوفيات التي يمكن تجنبها من خلال تمرير سياسة أفضل الممارسات الآن، لقد أصبحت أيام التخلص من الدهون المتحولة معدودة، لكن على الحكومات أن تعمل على إنهاء هذه المأساة التي يمكن منعها ".

وأضاف، إنه في حين تم تنفيذ معظم سياسات التخلص من الدهون المتحولة حتى الآن في البلدان ذات الدخل المرتفع إلى حد كبير في الأمريكتين وأوروبا، يقوم عدد متزايد من البلدان المتوسطة الدخل بتنفيذ أو اعتماد هذه السياسات، بما في ذلك الأرجنتين وبنجلاديش والهند وباراجواي، الفلبينن وأوكرانيا، يتم أيضًا النظر في سياسات أفضل الممارسات في المكسيك ونيجيريا وسريلانكا في عام 2023، إذا تم إقرارها، ستكون نيجيريا ثاني وأكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا التي تضع سياسة أفضل الممارسات للتخلص من الدهون غير المشبعة، لم تتبنى أي دولة منخفضة الدخل حتى الآن سياسة أفضل الممارسات للقضاء على الدهون المتحولة.

في عام 2023، توصي منظمة الصحة العالمية بأن تركز البلدان على هذه المجالات الأربعة: اعتماد سياسة أفضل الممارسات، والرصد والمراقبة، بدائل زيت صحية، موضحا إنه تم تطوير إرشادات منظمة الصحة العالمية لمساعدة البلدان على تحقيق تقدم سريع في هذه المجالات.

وقالت المنظمة، كما تشجع منظمة الصحة العالمية مصنعي الأغذية على التخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا من منتجاتهم، بما يتوافق مع الالتزام الذي تعهد به التحالف الدولي للأغذية والمشروبات (IFBA) حيث يطلب من كبار موردي الزيوت والدهون إزالة الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا من المنتجات المباعة لمصنعي الأغذية على مستوى العالم.

التقرير، المسمى العد التنازلي حتى عام 2023، تقرير منظمة الصحة العالمية عن التخلص من الدهون غير المشبعة في العالم 2022، هو تقرير حالة سنوي تنشره منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع Resolve to Save Lives ، لتتبع التقدم المحرز نحو هدف التخلص من الدهون المتحولة في عام 2023.